MASAK'ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin... Güncel Haberler MASAK'ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu. MASAK'ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MASAK'ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin... - Haberler

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