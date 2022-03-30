Masada unutulan cüzdanı alan şüpheli, bindiği otobüste yakalandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - BOLU'da, bir dinlenme tesisinde masada unutulan cüzdanı alan M.T., İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste yakalandı.

?Hafta sonu TEM Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde mola veren B.B.U. cüzdanını masada unuttu. Tesiste gezen M.T. isimli kadın, bir süre çevrede dolaştıktan sonra masadaki cüzdanı aldı. Cüzdanını unuttuğu masadan alındığını fark eden B.B.U., jandarmaya haber verdi. Tesisin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cüzdanı M.T.'nin aldığını, bindiği otobüsle İstanbul'a gitmek için yola çıktığını belirledi. Otobüsün Kocaeli'nin Körfez ilçesi sınırlarında olduğunu tespit eden ekipler, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Otobüsü durduran ekipler, M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T. serbest bırakıldı, cüzdan ise sahibine teslim edildi.