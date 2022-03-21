Erzurum'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aziziye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvada down sendromlu gençler, masa tenisi oynamanın keyfini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde aynı anda farkındalık oluşturmak için "Down Sendromu Farkındalık Günü Masa Tenisi Turnuvası ve Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği yaptığını belirtti.

Bu çerçevede masa tenisinin yanı sıra diğer spor dallarında da özel çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Öztürk,"Sadece bugüne özel değil yılın 12 ayı özel sporcularımızın yanı sıra down sendromlu çocuklarımıza basketbol, voleybol, futbol, yüzme, jimnastik ve masa tenisi gibi branşlarda spor yaptırıyoruz. Bakanlığımızın 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında da her çarşamba günü antrenörlerimiz nezaretinde özel sporcularımızla spor yaparak farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik de bu özel günde down sendromlu çocuklarla bir araya geldiklerini anlatarak, "Son dönemlerde bu tür farkındalıklarla çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlıyoruz. Bu anlamlı turnuvada emeği geçenleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Organizasyon sonunda turnuvaya katılanlara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.