Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masa Tenisi Sporcuları, Wtt Makao Şampiyonası 2022'de Mücadele Ediyor

Güncel Haberler

Masa Tenisi Sporcuları, Wtt Makao Şampiyonası 2022'de Mücadele Ediyor

MAKAO, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen WTT Makao Şampiyonası 2022'de Mısırlı Hana Goda'ya karşı mücadele veren Çinli sporcu Wang Yidi, tek kadınlar son 32 maçında topu karşılıyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen WTT Makao Şampiyonası 2022'de Mısırlı Hana Goda'ya karşı mücadele veren Çinli sporcu Wang Yidi, tek kadınlar son 32 maçında topu karşılıyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Makao Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title