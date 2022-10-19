Masa Tenisi Sporcuları, Wtt Makao Şampiyonası 2022'de Mücadele Ediyor Güncel Haberler MAKAO, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen WTT Makao Şampiyonası 2022'de Mısırlı Hana Goda'ya karşı mücadele veren Çinli sporcu Wang Yidi, tek kadınlar son 32 maçında topu karşılıyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) MAKAO, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen WTT Makao Şampiyonası 2022'de Mısırlı Hana Goda'ya karşı mücadele veren Çinli sporcu Wang Yidi, tek kadınlar son 32 maçında topu karşılıyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Makao Güncel Haberler

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