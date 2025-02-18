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Mary Adelaide Walker'ın Çizimleri Yapay Zeka ile Yeniden Yorumlandı

Mary Adelaide Walker'ın Çizimleri Yapay Zeka ile Yeniden Yorumlandı
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Bursa'da açılan sergide, İngiliz gezgin ve yazar Mary Adelaide Walker'ın 1860'lı yıllarda yaptığı 24 tarihi çizim, yapay zeka kullanılarak yeniden yorumlandı. Sergi, sanatseverlere 2 Nisan'a kadar kapılarını açacak.

Bursa'da İngiliz gezgin, yazar ve ressam Mary Adelaide Walker'ın "Brousse Album Historique" (Bursa Tarih Albümü) ismiyle yayımlanan kitabı için yaptığı tarihi çizimlerinin yapay zekayla yeniden yorumlandığı "Mary Adelaide"ın Çizimleri ile Yapay Zeka Zindankapı'da Buluşuyor" sergisi izlenime sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince açılan sergide, Walker'ın 1860'lı yıllarda yaptığı 24 çizimin yapay zekayla yeniden yorumlanmış versiyonları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bursa Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Güney Özkılınç, açılışta yaptığı konuşmada, Mary Adelaide Walker'ın 48 yıl İstanbul'da yaşadığını belirterek, Kocaeli, Ankara ve Bursa'yı da ziyaret ettiğini söyledi.

Walker'ın Bursa ziyareti sırasında kentin büyülü atmosferini 24 çizimle kitabına taşıdığını anlatan Özkılınç, "Onun bu çizimlerini 150 yıl sonra değerli sanatçımız, tasarımcımız Tülay Palaz'ın maharetiyle ve yapay zekayla buluşturduk. 2 bin 300 yıllık bir tarihle beraberiz. Mary Adelaide Walker gerçekten Bursa'nın büyülü atmosferini çok iyi yansıtmış ve biz her odada 3 resimle, toplamda 24 resimle, çizimle sizleri buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da hedeflerinin Bursa'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve bunları toplumla paylaşmak olduğunu anlatarak, sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

Sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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