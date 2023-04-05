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Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mart ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Ford ve Peugeot oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mart ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Ford ve Peugeot oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 yükselişle 103 bin 929 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75,3 artışla 24 bin 703 adet seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti.

Toplam pazarda ilk 5

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 20 bin 521 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 11 bin 228 adetle Ford ve 8 bin 857 satışla Peugeot takip etti.

Renault, 8 bin 220 satışla dördüncü, Volkswagen 7 bin 703 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Mart ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 14 bin 720 ile Fiat oldu. Fiat'ı 6 bin 947 satışla Renault ve 6 bin 874 satışla Peugeot izledi.

Volkswagen 6 bin 176 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 4 bin 706 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Mart lüks otomobil satışları

ODMD marka listesinde Togg'un da dahil olmasıyla 47 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz gerçekleşmeyen Togg'un yanı sıra Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Lüks otomobil grubunda martta 95 Porsche, 85 Maserati, 29 Lexus, 16 Jaguar, 5 Ferrari, 5 Bentley ve 2 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise mart ayında 8 bin 325 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 5 bin 801 satışla Fiat ve 2 bin 43 satışla Citroen izledi.

Peugeot 1.983 satışla dördüncü ve Volkswagen 1.527 satışla beşinci oldu.

Mart ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO

204204

00204204
ASTON MARTIN

22

0022
AUDI

2,4572,457

002,4572,457
BENTLEY

55

0055
BMW

2,6452,645

002,6452,645
CHERY

629629

00629629
CITROEN

3,3053,305

2,0432,04305,3485,348
CUPRA

1,0841,084

001,0841,084
DACIA

3,7163,716

003,7163,716
DFSK

109109

00109109
DS

324324

00324324
FERRARI

55

0055
FIAT14,50022014,7205,6511505,80120,15137020,521
FORD2642,6392,9038,1841418,3258,4482,78011,228
HONDA01,6811,681

001,6811,681
HYUNDAI3,6319064,537

5135133,6311,4195,050
ISUZU

01179921611799216
IVECO

0

949409494
JAGUAR

1616

001616
JEEP

158158

00158158
KARSAN

085

8585085
KIA

1,7371,737

18818801,9251,925
LAMBORGHINI

22

0022
LAND ROVER

192192

19190211211
LEXUS

2929

002929
MASERATI

8585

008585
MAZDA

2020

002020
MERCEDES-BENZ

1,4481,448

64964902,0972,097
MG

570570

00570570
MINI

262262

00262262
MITSUBISHI

3030

0003030
NISSAN

607607

000607607
OPEL

4,7064,706

1,1041,10405,8105,810
PEUGEOT

6,8746,874

1,98310392916,00008,8578,857
PORSCHE

9595

009595
RENAULT6,4924556,947

1,2731,2736,4921,7288,220
SEAT

1,0301,030

001,0301,030
SKODA

4,2344,234

004,2344,234
SKYWELL

9595

009595
SMART

0

0000
SSANGYONG

00

777707777
SUBARU

125125

00125125
SUZUKI

170170

00170170
TOGG0

0

0000
TOYOTA3,1889544,142

8068063,1881,7604,948
VOLKSWAGEN

6,1766,176

1,5271,52707,7037,703
VOLVO

1,1501,150

01,1501,150

TOPLAM: 28,07551,15179,22614,03710,66624,70342,11261,817103,929

Kaynak: AA / Güncel

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