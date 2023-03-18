Martin Griffiths: Bm, Karadeniz Tahıl Anlaşmasının Uzatılması İçin Mümkün Olan Her Şeyi Yapacak

Üst düzey BM yetkilisi Martin Griffiths, "Şu anda, genel sekreterimizin liderliğindeki Birleşmiş Milletler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam edebilmesi için mümkün olan her şeyi yapıyor" dedi.

Ortak Koordinasyon Merkezi temsilcilerden oluşan bir ekip, Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl yüklü gemiyi İstanbul Boğazı'nın kuzeybatı girişinde denetliyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Türkiye Savunma Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Üst düzey BM yetkilisi Martin Griffiths, "Şu anda, genel sekreterimizin liderliğindeki Birleşmiş Milletler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam edebilmesi için mümkün olan her şeyi yapıyor" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Cuma günü yaptığı açıklamada, BM'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresini uzatmayı sağlamak için "mümkün olan her şeyi" yaptığını söyledi.

22 Temmuz 2022'de Rusya ve Ukrayna, aralarındaki çatışma devam ederken küresel pazarlara tedarik sağlanması amacıyla Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatı konusunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile İstanbul'da ayrı ayrı anlaşma imzalamıştı.

İlk olarak 120 gün yürürlükte kalan anlaşma, 2022 yılının Kasım ayı ortasında 120 gün daha uzatılarak 18 Mart'a kadar geçerli kılınmıştı.

Griffiths, anlaşmanın sona ermesinden bir gün önce Ukrayna'daki durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısında "Şu anda, genel sekreterimizin liderliğindeki Birleşmiş Milletler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam edebilmesi için mümkün olan her şeyi yapıyor" diye konuştu.

Griffiths, video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada "Tüm taraflarla yakın ilişki kurmaya devam ediyoruz" dedi.