Martılarla Dostluk: 30 Yıldır Balık Ustası Hızır Abay'ın İnanılmaz Hikayesi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Hızır Abay'ın, yaklaşık 30 yıldır çalıştığı restoranın yanındaki alanda balık ve ekmek parçalarıyla beslediği martılarla olan ilişkisi görenleri şaşırtıyor.

İlçedeki bir balık restoranında balık ustası olarak çalışan 65 yaşındaki Abay, balık artıkları ve ekmekleri çöpe atmayarak martılar için biriktiriyor.

Sabah saatlerinde balık ve ekmek artıklarını kıyıya götürerek deniz kenarına döken Abay, "hadi gel, gel kızım gel" şeklinde seslenerek martıları çağırıyor.

Abay'ın bıraktığı balık ve ekmek parçalarını fark eden martılar ise sürü halinde kıyıya gelerek besleniyor

Abay, yaptığı açıklamada, çalıştığı işletmedeki balıkları genellikle kendisinin temizlediğini, biriktirdiği balık artıklarını martılara verdiğini anlattı.

Martılarla arasında bir bağ kurduğunu dile getiren Abay, "Martılar bana alıştı. Her zaman benim sesimi tanıyor ve sesime geliyorlar. Yaklaşık 30 yıldır böyle. Martılar beni sesimden tanıdıkları için geliyorlar. Bu atıklar çöpe atılsa koku yapıyor. Ben de martılara veriyorum. Çağırıyorum, geliyorlar." dedi.

Restoranda 5 yıldır garsonluk yapan Berk Özer ise Hızır Abay ile martılar arasındaki bağa hayranlık duyduğunu ifade ederek, "Ben besleme yaptığımda gelmiyorlar. Hızır dayının sesini duyduklarında gelip yiyorlar. Yanında yemek yiyorlar. Eline bile kondukları oluyor. Bu bağı anlayamadım." diye konuştu.