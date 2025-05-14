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Martıların İnci Kefali Avı Kameralara Yansıdı

Martıların İnci Kefali Avı Kameralara Yansıdı
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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerine martıların avlama mücadelesi görüntülendi. Martılar, derelerde bekleyerek inci kefallerini avlarken ilginç anlar ortaya çıkıyor.

Martıların balık kavgası kamerada

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını kapma yarışına giriyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Kimi zaman birbiriyle mücadele eden kimi zaman da dakikalarca derelerdeki taşların üzerinde bekleyen martıların avı, ilginç görüntüler oluşturuyor. Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.

İnci kefalleri bir tek martılara serbest

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde avlanması yasak olan inci kefallerini bir tek martılar avlayabiliyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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