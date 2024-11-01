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Martı'ya E-Ulaşım Lisansı Verildi

Martı'ya E-Ulaşım Lisansı Verildi
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İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi, Martı'nın e-ulaşım lisansı için açtığı davayı kabul etti. Mahkeme, İBB'nin koşulları sağlamasına rağmen lisans vermemesi sebebiyle hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Martı artık lisanslı e ulaşım hizmeti sunacak.

Martı'nın, e-ulaşım lisansı ile ilgili açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi, davaya ilişkin kararında İBB'nin e-ulaşım lisansı şartlarını sağlamış olmasına rağmen lisans vermekten kaçınamayacağına hükmetti. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Martı TAG artık lisanslı şekilde e ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun" dedi.

Martı, e-ulaşım lisansı ile ilgili 1 yıl önce dava açmıştı. Dava sonucunda 'Martı'ya lisans verilmiş kabul edilmesi' mahkemece karara bağlandı.

Dava sonucunu duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Saraçhane'de Martı'nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB'nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e- Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi 'İBB'nin Martı'ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır" dedi, Martı TAG artık lisanslı şekilde e ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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