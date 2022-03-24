OLTU, ERZURUM (İHA) - Mart karı vatandaşı memnun etti: "Bu sene meralarımız susuz kalmayacak"

ERZURUM Oltu'da Mart ayında yağan yoğun kar havan üreticilerini zor durumda bırakırken vatandaşlar "Bu sene meralarımız susuz kalmayacak" dediler.

Son bur haftadır aralıklarla yağan kar yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı. Küçükbaş hayvan üreticisi İsmail Akyüz, "Mart ayında Oltu'ya kar bu kadar yağmamıştı. Bu mevsimde hayvanlarımız merada olması gerekirken şimdi içerde bakıyoruz. Yem ücretleri saman ücretleri arttı. Maliyetler iki üç katına çıktı ne yapacağımızı şu an için hiç bilmiyoruz" dedi. Oltulu vatandaş Beycan Onat ise "Oltu'ya Mart ayında hiç bu kadar kar yağmamıştı. İnşallah bereketli olur. Meralarımızda bolluk olur" dedi.