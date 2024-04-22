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Mart Ayında Yurt Dışı Üretici Fiyatları Arttı

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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,70 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış yüzde 67,25 olarak gerçekleşti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. YD-ÜFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,70 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,25 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 55,14 artış gösterdi.

TÜİK, Mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre; sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %yüzde 67,20 artış, imalatta yüzde 67,25 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72,76 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,70 artış, enerjide yüzde 69,88 artış, sermaye mallarında ise yüzde 76,14 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde,46 artış, imalatta yüzde 4,69 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 5,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,64 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,76 artış, enerjide yüzde 3,55 artış, sermaye mallarında ise yüzde 4,72 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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