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Mart Ayında Tüketici Fiyatlarında Patates ve Hava Yolu Taşımacılığı Öne Çıktı

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Mart ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış patateste yüzde 42,1, en büyük düşüş ise hava yolu ile yolcu taşımacılığında yüzde 18,13 olarak gerçekleşti. Diğer ürünlerde de önemli fiyat hareketleri gözlemlendi.

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan başlık yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 22,82 ile şans oyunları izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

En çok hava yolu ile yolcu taşımacılığı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,28 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim, yüzde 2,74 ile tereyağı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Patates42,10
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler23,85
Şans oyunları22,82
Taze sebzeler (patates hariç)19,90
Taze meyveler11,21
Sigaralar10,85
Kahvaltılık tahıl ürünleri10,73
Konut sigortası8,66
Yumurta8,55
Orta öğretim7,28
Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-18,13
Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı-5,28
Çocuk giyim-4,76
Kadın giyim-4,57
Tereyağı-2,74
Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.)-2,49
Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil)-2,30
Bebek giyim-2,24
Televizyonlar-2,01
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı)-1,96

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
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