Mart ayında tencere enflasyonu yüzde 21,2 oldu

BURSA (İHA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gerek küresel etkenler, gerek yurt içi kaynaklı nedenlere bağlı olarak gıda fiyatlarındaki artışın mart ayında da devam ettiğini söyledi. Coşkun Dönmez, tencere enflasyonunun mart ayında yüzde 21,2 yılbaşından bugüne ise yüzde 43,1'e ulaştığını ifade etti. Başkan Dönmez, küresel risklere bağlı olarak sürekli artan gıda fiyatları karşısında eskalasyon (otomatik fiyatlandırma) sürecine başlamak zorunda olduklarını da söyledi.

Türkiye'nin gerek küresel, gerek yurtiçi etkenlere bağlı olarak hayat pahalılığı ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarınınsürekli artığına vurgu yaptı. Önce un ve ay çiçek yağında, ardından da şekerde anormal fiyat artışları ile karşı karşıya kaldıklarına vurgu yapan Başkan Dönmez,"Hemen arkasından Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 48 zam yaptı. Ayrıca sürekli artan akaryakıt fiyatları da gıda fiyatlarını tetikliyor" şeklinde konuştu.

"FİYATLARIN KISA VADEDE DÜŞMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Coşkun Dönmez, tüm dünyada Rusya Ukrayna Savaşı ve kuraklığa bağlı nedenlerle yaşanan fiyat artışlarına ilave olarak Türkiye'de her yıl olduğu Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatlarının bilinçli olarak aşırıyükseldiğini de söyledi. Ramazan Bayramına kadar et, süt ve tahıl fiyatlarında ilave artış beklendiğine dikkat çeken Başkan Dönmez, "Maalesef her Ramazan öncesinde fırsatçılar gıda fiyatlarını arttırıyor. Yemek sanayicileri olarak suni olan bu tür artışlara karşı devletin ilgili kurumlarının etkili denetim yapmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle bu yıl Ukrayna'da tarlalarda ekim yapılamadı. Rusya ile olan ilişkilerimiz ve insani gerekçeler ile ülkemizdeki tarla ürünleri de ihraç edilecek veya gıda yardımları yapmak durumunda kalacağız. Bu nedenle bu yaz tarla ürünlerinin fiyatı düşmeyi bırakın daha artacak" dedi.

"4 KAP YEMEK FİYATLARI NİSAN-MAYIS AYLARINDA 30 LİRAYI BULACAK"

Hazır yemek sektörünün gıda fiyatlarındaki aşırı çalkantılı dönemde fiyat politikasını revize etmek durumunda olduğuna da vurgu yapan Coşkun Dönmez, önümüzdeki süreçte 3 ve 6 aylık fiyatları bırakın aylık fiyat vermelerinin bileimkansızhale geldiğini söyledi. Sadece 4 çeşittenoluşanyemek fiyatlarının çok yakında 30 lirayı bulacağını ifade Başkan Dönmez, "Un, şeker, bakliyat, sebze de artık haftalık fiyat geçişleri oluyor. Ambalajda günlük hatta saatlik fiyat geçişleri oluyor. Maalesef artık fiyatlarımızı her ay güncellemek hatta eskalasyon sürecini başlatmak durumundayız. Hazır yemek sektörü ayakta kalmak için bunu yapmak zorundadır. Müşterilerimizin bizleri anlayışla karşılamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

