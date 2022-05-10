Mart ayında işsizlik oranı yüzde 11,5

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Mart 2022'de işsizlik oranı yüzde 11,5 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Mart ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. TÜİK açıklamasına göre işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3, kadınlarda ise yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi olurken istihdam oranı da 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 olarak ölçüldü.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 21,2

TÜİK açıklamasına göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama çalışma süresi 44,9 saat

TÜİK mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleştiğini açıkladı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

DW / EC, BÖ

Deutsche Welle / Güncel