Mart Ayında İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsiz sayısının mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azaldığını belirterek, "İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı OVP hedeflerimizle uyumlu seyrediyor. İşsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. Ülkemizin istihdam seferberliğinde yeni bir aşamayı başlatan Ulusal İstihdam Stratejimiz sayesinde iş gücü verilerinde tarihi seviyeleri görüyoruz. İstihdam sayısı aynı dönemde 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İş gücü sayısı ise 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişiye ulaştı. Böylelikle iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 53,4'e yükseldi."

Işıkhan, gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin ve insana yakışır iş koşullarında istihdamlarının desteklenmesi için gayretle çalışacaklarını vurguladı.