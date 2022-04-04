İhracatta çifte rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçısı yılın ilk 2 ayında olduğu gibi mart ayını da yeni rekorlarla kapattı. Açıklanan verilere göre Türkiye'nin mart ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artış gerçekleştirerek, 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakamlarla beraber, Türkiye, tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

2022 yılı mart ayı ihracat rakamları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantı ile kamuoyuna açıklandı. Türkiye'nin mart ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artış gerçekleştirerek, 22,7 milyar dolar oldu. Açıklanan bu verilere göre, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, mart ayında tarihi bir başarı göstererek çifte rekor kırdı. İhracat ailesinin mart ayında gerçekleştirdiği 22,7 milyar dolar ihracatla beraber cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ve en yüksek aylık ihracat rakamına erişilmiş oldu. Gülle, ihracat ailesinin yılın ilk çeyreğinde son derece başarılı bir performansa imza attığını ve açıklanan mart ayı rakamları ile bunu yine görebildiklerini ifade etti.

İHRACATTA ÇİFTE REKOR KIRILDI

Mart ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren Gülle, ihracat ailesinin bu ay tarihi bir performans göstererek çifte rekora ulaştığını belirtti. Gülle, mart ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 19,8'lik artışla, 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek ilk çeyrek performansı ve en yüksek aylık ihracat rakamına erişmeyi başardık. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 95'e yükseldi" dedi.

Dünyada ihracat beklentilerinin düşmüş, belirsizliklerin ve risklerin artmışken, Türkiye'nin mart ayında diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrıştığını ve cumhuriyet tarihi ihracat rekorunu kırdığını vurgulayan Gülle, "Bu büyük başarıda emeği geçen ihracat ailemizin her bir üyesini ve kıymetli Başkanlarımızı tebrik ediyorum. Geldiğimiz noktada yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatımız 60 milyar doları aştı. Mevcut projeksiyonda bu rakamlar, hedeflerimize giden yolda son derece önemli" ifadelerini kullandı.

KİMYA SEKTÖRÜ HER İKİ ALANDA DA İLK SIRADA

Mart ayında 20 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Gülle, en çok ihracat yapan sektörleri şu şekilde sıraladı: "Bu ay, 3 milyara yakın dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci, 2,3 milyar dolar ile çelik sektörümüz ise üçüncü oldu" dedi.

Sektörel anlamda en dikkat çekici artışların ise, kimya, çelik, demir ve demir dışı metaller sektörlerinde yaşandığını söyleyen Gülle, "Her biri ihracatını geçtiğimiz yıla göre neredeyse yüzde 50 artırdı. Tam 9 sektörümüz mart ayında ihracat rekoru kırdı" diye konuştu.

Aralarında ABD, İsrail ve Almanya'nın da bulunduğu 33 ülkeye ihracatta rekor kırıldı

İhracat ailesinin, Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ve 159 ülkeye ihracatını artırdığını belirten Gülle, Türk ihracatçılarının en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülkeyi; 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,6 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla İtalya şeklinde sıraladı.

ABD, İsrail ve Almanya'nın da dahil olduğu tam 33 ülkeye ihracatta rekor kırdıklarını kaydeden Gülle, "Ayrıca bu ay, ihracatımız için iki önemli ülkede İspanya ve İsrail'de yoğun katılımla ticaret heyetleri gerçekleştirdik. Alıcıların, Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccühü oldu. Bu heyetlerde gördük ki sadece spesifik 1-2 sektörde değil, tüm sektörlerde ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var. Mart ayında İspanya'ya ihracatımız yüzde 24 artışla 987 milyon dolar ve İsrail'e ihracatımız ise yüzde 40 artışla 738 milyon dolar oldu" dedi.

"18 MART ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İLE BERABER LOJİSTİK YETKİNLİĞİMİZ DAHA DA ARTACAK VE AVRUPA'YA İHRACATTA ÖNEMLİ BİR AVANTAJ KAZANMIŞ OLACAĞIZ"

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında, Türkiye'nin en büyük ticari pazarı olan Avrupa Birliği'ne ihracatın yüzde 27 artışla 10 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Gülle, AB'nin ihracattaki payının ise, yüzde 44 olduğunu dile getirdi. Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: "AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettiğimizde, Avrupa kıtasının, mart ayı ihracatımızdaki payı, yüzde 54 oldu. Ayrıca, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatta, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün fiilen hayata geçmiş olması, ülkemizin Ege ve Akdeniz'deki ihracat hamlesinin Avrupa'ya ulaştırılması adına atılmış tarihi bir adım oldu. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile beraber lojistik yetkinliğimiz daha da artacak ve Avrupa'ya ihracatta önemli bir avantaj kazanmış olacağız. İhracatımızın önünü açan bu önemli eser için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve tüm hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz".

Gülle, Avrupa harici diğer ülke gruplarında ise, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

BİN 986 FİRMA "İHRACATA MERHABA" DEDİ

Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilginin, 2022 yılında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam ettiğini ifade eden Gülle, "Bin 986 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, mart ayında 105,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayımız ise 47 bin 981 oldu" dedi.

Miktar bazında ihracatın yüzde 6 artarak 15,7 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten Gülle, "Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme devam ediyor. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1,45 dolara yükseldi.

MART AYINDA 61 İL İHRACATINI ARTIRDI

Bu ay, 61 ilin ihracatını artırdığını söyleyen Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olduğunu ifade etti. Bu şehirlerin haricinde, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illeri ise, ihracatını 255 milyon dolar artıran İzmir, 241 milyon dolar artıran Ankara ve 150 milyon dolar artıran Denizli şeklinde sıralayan Gülle, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 163 ülkeye toplam 9,8 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini ve mart ayında Türk Lirası ile ihracatın yüzde 72 arttığı bilgisini verdi.

18 İL TARİHLERİNİN EN YÜKSEK İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak bu ay, ihracatın yükselen yıldızı Denizli'de, TİM Denizli Meclis programını gerçekleştirdiklerini belirten Gülle, "Bölgemizin ihracatçılarıyla yeni dönemde ihracatımızı daha da yükseltmek adına istişarelerde bulunduk. Güncel gelişmeleri, sorunları, talepleri sahaya inerek gözlemledik. İhracatçılarımızın özellikle mart ayı başında faaliyete başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne yoğun bir ilgisi var. İhracat ailesinin kendi öz kaynaklarıyla oluşturduğu İGE A.Ş. ihracatçımızın teminat sorununu ortadan kaldıracak. Artık hiçbir ihracatçımız kredi almak için evini, arabasını, makinesini teminat göstermek zorunda kalmayacak. Diğer yandan, Anadolu'da ihracatımız süratle artmaya devam ediyor. Mart ayında 18 ilimiz tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"250 MİLYAR DOLARA GİDEN YOLDA İLK ÇEYREKTE 10 MİLYAR DOLAR ARTIDAYIZ"

2022 yılı için belirledikleri hedef olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatı geçen yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmaları gerektiğini söyleyen Gülle, "Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması son derece önemli. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz" dedi.

TİM Sektörler Konseyi Üyelerine, TİM Denetim Kurulu Üyelerine, İhracatçı Birlik Başkanlarına ve Sektör Kurulu Başkanlarına plaket takdim edildi.

Programın ardından düzenlenen ödül töreninde ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisine ve sektörlerine üstün hizmetler sunan TİM Sektörler Konseyi Üyelerine, TİM Denetim Kurulu Üyelerine, İhracatçı Birlik Başkanlarına ve Sektör Kurulu Başkanlarına plaketleri T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle tarafından takdim edildi.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel