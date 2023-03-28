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Mart ayında Ağrı Dağı'na kar yağdı

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Mart ayında Ağrı Dağı'na kar yağdı

Mart ayında Ağrı Dağı'na kar yağdı Beş bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na mart ayında kar yağdı.

Mart ayında Ağrı Dağı'na kar yağdı

IĞDIR - Beş bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na mart ayında kar yağdı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Iğdır şehir merkezinde iki gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak görüldü. Bugün havaların güneşli geçmesi ve bulutların da çekilmesi ile Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na kar yağdığı görüldü. Dağın aşağıdaki kesimlerine kadar yağan ince kar tabakası erirken, yüksek kesimdeki kar yağışı Iğdır'dan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğusuna ileriki günler için kar yağışı uyarısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Dağı Türkiye Güncel Haberler

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