Mars'ta yaşam bulmak için yeni çalışmalar başlıyor!

Mars'ta yaşam belirtileri arayışı henüz bir sonuca ulaşmış değil. NASA uzun zamandır Curiosity ve Perseverance araçları ile Mars yüzeyinde arayışlarını sürdürüyor. Bu araçlar da henüz elle tutulur bir bulguya rastlayamadılar. Ancak, NASA yaşam kalıntıları için sadece yüzeye bakmanın yetersiz olduğu düşüncesinde.

NASA, Mars'ta yaşam bulmak için daha derine kazacak

NASA, Mars'ta yaşam kalıntılarını bulmak için yüzeyin daha altına bakmak gerektiğini belirtiyor. Bilim insanları Mars'ta amino asit arayışındalar. Ancak Mars'ta yapılan çalışmalarda yaşamın temel bileşimi sayabileceğimiz amino asitlere henüz rastlanmadı.

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NASA, iyonize radyasyona maruz kalması sonucu amino asitlerin yüzeyde yok olmuş olabileceği inancında. Şu anda Mars'daki araçlar yüzeyden sadece 5 cm aşağıya iniyor. NASA, bu seviyedeki amino asitlerin 20 milyon yıl içerisinde bozunacağını belirtiyor. Bu nedenle, yüzey seviyesinde testler yapmak yerine, Mars'ta yaşam belirtileri için daha derine inmemiz gerekebilir.

NASA, Mars'ta amino asit bulabilmek adına yüzeyden en az 2 metre derine inilmesi gerektiğini belirtiyor. Perseverance ve Curiosity ise bu kadar derin kazım yapmak için tasarlanmadı. Bu sebeple NASA, daha derin kazılar için farklı araçlara ihtiyaç duyuyor.

Ancak Mars'a yeni araçlar gönderene kadar tabi ki araştırmalar devam edecek. NASA bu hedef doğrultusunda daha az radyasyona maruz kalmış olabilecek bölgelerde örnekler toplamaya devam ediyor. Bir yandan ise NASA, Mars koşullarının amino asitlere olan etkisini ölçmek için bir düzenek hazırladı.

Bu amaç doğrultusunda amino asit örnekleri Mars toprağını taklit eden bir ortama konuldu. Aynı zamanda Mars'taki atmosfer ve hava koşulları da taklit edildi. Mars gezegenine yaklaşık 80 milyon yıl boyunca çarpan kozmik ışınları simüle etmek için ise gama radyasyonu kullanıldı. Sonuç olarak bu ortamda amino asitlerin yok olabileceği görüldü.

Tüm bu sonuçlarla birlikte mevcut araçların Mars'ta yaşam kalıntıları bulması oldukça zor görünüyor. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda NASA amino asitleri aramak için daha farklı araçlar geliştirebilir. Peki sizce Mars'ta yaşam var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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