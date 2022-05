Mars'ta şaşkınlık yaratan deprem: Şimdiye kadarki en büyüğü!

Mars'ta çalışmalarını sürdüren NASA her geçen gün yeni veriler topluyor. Perseverance ve Curiosty gibi araçlarla Mars'ı yerden kontrol eden NASA, Ingenuity ile de uçarak çeşitli verileri bir araya getiriyor. Insight adı verilen bir diğer uzay aracı ise sarsıntıları hedef almış durumda. Ağustos ayı içerisinde 4.2 şiddetindeki şimdiye kadar meydana gelen en büyük depremi saptayan Insight, 94 dakika süren sarsıntıyı da kayıtlara geçmişti. 4 Mayıs tarihinde ise Mars'ta şimdiye kadarki en büyük deprem meydana geldi.

Başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem!

Başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirilen depremin şiddetinin 5.0 olduğu belirtildi. NASA'nın "canavar deprem" olarak tanımladığı doğa olayının daha fazla incelenmesi ile bilim insanları depremin merkezini ve kaynağını belirlemeyi umuyor.

Felt that one!? After more than three years of listening to the soft rumbles of Mars, I just felt by far my biggest "marsquake" yet: looks like about magnitude 5. My team is studying the data to learn more. Science rewards patience! More details: https://t.co/DKVy8tUrxU pic.twitter.com/bExr13Lkvw — NASA InSight (@NASAInSight) May 9, 2022

Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek kızıl gezegen hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyor. NASA, 10 Mayıs tarihli paylaşımında "Bunu hissettik" başlığı ile bu büyük depremi duyurdu. Insight'ın ağzından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

Mars'ın yumuşak sarsıntılarını üç yıldan fazla bir süre dinledikten sonra, şimdiye kadarki en büyük 'marsquake'imi hissettim: 5 büyüklüğünde gibi görünüyor. Ekibim daha fazlasını öğrenmek için verileri inceliyor. Bilim sabrı ödüllendirir!

Mars, Dünya'nın aksine tektonik plakalara sahip değil. Bu nedenle sarsıntılar tektonik olayların değil volkanik aktivitilerin bir sonucu olarak meydana geliyor. Araştırmacılar, bu yüzden meydana gelen sarsıntıları inceleyerek kızıl gezegenin manto ve çekirdek tabakasını daha iyi anlamayı planlıyor. Mars'ı üç yıldan fazla bir süredir izleyen InSight, bin 313'ten fazla deprem tespit etmiş durumda.

Peki siz Mars depremi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

