Mars'ta kaydedilen yabancı cisim termal battaniye parçası olabilir ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta iki kaya arasında görüntülenen parlak, gümüş renkteki materyalin termal battaniye parçası olabileceğini açıkladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta iki kaya arasında görüntülenen parlak, gümüş renkteki materyalin termal battaniye parçası olabileceğini açıkladı. NASA'nın Perseverance ekibi, daha önce Mars'ta kaydedilen görüntülerde, iki kaya arasında bilinmeyen bir cisme rastlandığını bildirdi. Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntülerin incelendiği, cismin, 2021'de gönderilen keşif aracından düşmüş termal battaniye parçası olabileceği belirtildi. Cismin, Perseverance keşif aracının iniş noktasından 2 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Söz konusu cisim, bozulmamış gezegenlerin ortamlarının kirletilmesine dair endişeleri gündeme getirdi. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri NASA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mars'ta kaydedilen yabancı cisim termal battaniye parçası olabilir - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.