Mars Projesi ile Genç İmam Hatiplilere Girişimcilik Fırsatları Sunuluyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından, Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilere girişimcilik projeleri için çeşitli fırsatlar sunan "Mars Projesi" Konya'da gerçekleştiriliyor.

Gençlerin farklı sektörleri deneyimleyerek kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olmayı hedefleyen proje kapsamında, İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas ve Konya'dan yetenek testleriyle seçilen 100 öğrenci sene boyunca etkinliklerle faklı illerde buluşacak.

Eğitimler bu yıl, Konya Bilim Merkezi'nde, uzay konseptiyle tasarlanan, "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla başladı.

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç, Mars Projesi'nin ilk ayağını geçen yıl İstanbul'da yaptıklarını, bu yıl da 5 ille başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Bu yıl belirledikleri 5 ilde, sosyal ve girişken öğrencileri bir araya getirdiklerini ifade eden Büyükdinç, "Öğrenciler, okulun yanında sosyal bir aktivite daha yapsın ve bunu da bizimle beraber yapsın istedik. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Büyükdinç, projede yer alan 5 ili tek tek gezdiklerini, nitelik odaklı projelerle az sayıda öğrenciyle çok daha güzel projeler yapacaklarını belirtti.

Öğrencilerin bir yıl boyunca seçilen illerde buluşacaklarını aktaran Büyükdinç, "Aslında edinmeye çalıştığımız şey, farklı farklı illerden kardeşlerimizin olması. Hepiniz çok iyi imam hatip okullarında okuyorsunuz ve çok iyi yerlere geleceksiniz. Faklı illerden üniversiteleri kazanan öğrenciler oralarda birlikte olmanın gücünü yaşayacak. Bugün burada il başkanlarını dinleyeceğiz, tecrübelerini ve yaşadıklarını bizlere aktaracaklar." diye konuştu.

Programda, derneğin Konya Şube Başkanı Arif Bağcı ile AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da konuşma yaptı.