Marmaris yeniden alevlere teslim: Şiddetli rüzgar sebebiyle onlarca hektarlık yeşil alan kül oldu
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Marmaris yeniden alevlere teslim: Şiddetli rüzgar sebebiyle Hisarönü ve Bördümet bölgelerinde onlarca hektarlık yeşil alan kül oldu.
Marmaris yeniden alevlere teslim: Şiddetli rüzgar sebebiyle Hisarönü ve Bördümet bölgelerinde onlarca hektarlık yeşil alan kül oldu.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
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