Marmaris yeniden alevlere teslim: Şiddetli rüzgar sebebiyle onlarca hektarlık yeşil alan kül oldu - Haberler

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Marmaris yeniden alevlere teslim: Şiddetli rüzgar sebebiyle onlarca hektarlık yeşil alan kül oldu

DailyMotion.com - Güncel
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Marmaris yeniden alevlere teslim: Şiddetli rüzgar sebebiyle Hisarönü ve Bördümet bölgelerinde onlarca hektarlık yeşil alan kül oldu.

Marmaris yeniden alevlere teslim: Şiddetli rüzgar sebebiyle Hisarönü ve Bördümet bölgelerinde onlarca hektarlık yeşil alan kül oldu.

DailyMotion.com / Güncel

Marmaris Güncel Haberler

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