Marmaris'te Düzenlenen Yeni Yıl Festivali'nde İtalyan Rüzgarı Esecek

Marmaris'te düzenlenen Yeni Yıl Festivali bu hafta sonu, İtalyan caz ve pop orkestralarının sahne almasıyla uluslararası müziği ağırlayacak. 13-14 Aralık tarihlerinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlik, yerel sanatçılardan amatör seslere uzanan geniş bir program sunacak.

Marmaris Yeni Yıl Festivali tüm coşkusuyla devam ederken, vatandaşlar da her akşam farklı etkinliklerle buluşuyor. Yerel sanatçılardan amatör seslere uzanan geniş sahne programları, festivale renk ve enerji katıyor.

Bu hafta sonu ise Yeni Yıl Sahnesi, yabancı müzik gruplarını Marmarisliler ve festivale gelen misafirlerle buluşturacak. Yeni yıl coşkusu kapsamında 13 Aralık'ta Sarava İtalyan Caz Orkestrası, 14 Aralık'ta ise The Sound of The City İtalyan Pop Orkestrası 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne alacak.

İki gün boyunca meydan, cazdan popa uzanan geniş repertuvarın ritmiyle hareketlenecek. Vatandaşlar, yeni yıl atmosferini uluslararası müzikle birlikte doyasıya yaşayacak.

