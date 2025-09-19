Haberler

Marmaris, Yelkencileri Ağırlamaya Hazırlanıyor

Güncelleme:
Marmaris, 25 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 36'ncı Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından yelkencilerin katılacağı etkinlik, adrenalin dolu yarışlarla dolu bir hafta sunacak.

(MUĞLA) - Marmaris, 25 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından yelkencileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası (The Race Week), deniz tutkunlarını, Marmaris'te bir araya getirecek.

Adrenalin dolu yarışların yanı sıra rekabet ve dostlukla öne çıkan organizasyon, Marmaris'i bir kez daha dünya yelkencilerinin buluşma noktası haline getirecek. Yıllardır uluslararası katılımcılarıyla bölgenin en önemli spor etkinliklerinden biri haline gelen Marmaris Uluslararası Yat Yarışları, hem denizcilere hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
