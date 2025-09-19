Marmaris, Yelkencileri Ağırlamaya Hazırlanıyor

(MUĞLA) - Marmaris, 25 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından yelkencileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası (The Race Week), deniz tutkunlarını, Marmaris'te bir araya getirecek.

Adrenalin dolu yarışların yanı sıra rekabet ve dostlukla öne çıkan organizasyon, Marmaris'i bir kez daha dünya yelkencilerinin buluşma noktası haline getirecek. Yıllardır uluslararası katılımcılarıyla bölgenin en önemli spor etkinliklerinden biri haline gelen Marmaris Uluslararası Yat Yarışları, hem denizcilere hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.