Son dakika: Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf etti

Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf etti

MARMARİS'teki orman yangınını çıkaran şüpheli S.A.'nın, ifadesinde ailevi problemlerinin olduğunu ve ormanlık alanda yaktığı ateşin içine girerek intihar girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Marmaris Hisarönü'nde meydana gelen yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Alınan bilgiye göre, ekipler yangın bölgesinde bulunan işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamera kayıtlarını, bölgede bulunan fotokapanları ve PTS kayıtları incelerken, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 adet araç lastiği ve terkedilmiş bir motosiklet bulundu.

S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisini dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. S.A., kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini ifadesine ekledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Haber: ?Ferhat EKİNCİ/ANKARA,