Marmaris yangınında alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağa yanarak telef oldu - Haberler

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Marmaris yangınında alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağa yanarak telef oldu

AA - Osman Akça - Güncel
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Marmaris yangınında alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağa yanarak telef oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında alevlerden kaçamayan bir kaplumbağa, sığındığı kayanın altında yanarak telef oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında alevlerden kaçamayan bir kaplumbağa, sığındığı kayanın altında yanarak telef oldu.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve 4 bin 500 hektarlık alanın zarar görmesine neden olan orman yangını yaban hayatı da olumsuz etkiledi.

Alevlerden kaçmak için ormanlık alandan yola çıkmaya çalışan bir kaplumbağa, sığındığı kayanın altına yanarak telef oldu.

Baş kısmını kayanın altına sokan hayvanın, arka bacaklarının ve kabuğunun yandığı görüldü.

Yine aynı bölgede bir tür kabuklu böceğin de alevlerden kaçamayarak telef olduğu gözlendi.

AA / Osman Akça - Güncel

21 Haziran Marmaris Muğla Güncel Haberler

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