Marmaris yangını sonrası yeniden yeşillenen ormanda bozayı görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl çıkan yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan küle dönmüştü. Ancak Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu bölge yeniden yeşillenmeye başladı. Bu süreçte bir bozayı da ormana yerleştirilen fotokapanla görüntülendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 4 bin 392 hektara yakın ormanın küle döndüğü, yaban hayatının yok olduğu yangın sonrası yeniden yeşillenmeye başlayan alanda, bir bozayı fotokapanla görüntülendi.

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar alan kül oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "2021 ve 2022 yangınları alçak kızılçam ormanlarında yaşayan nadir ayı popülasyonlarının en önemli habitatlarını da yok etmişti. Yaptığımız çalışmalarla sığındıkları son bölgeleri tespit ettik. Yaşadıkları bölge tasarlamasında onların ekolojik istekleri göz önüne alınmalıdır. Böylece parçalanmış ve bütünlüğü yok olmuş ekosistem parçaları yeniden bağlanabilir. Bu noktada ekosistem/biyolojik çeşitlilik temelli ormancılık faaliyetlerinin gerekliliği tekrar ortaya çıkar. Orman bir ağaç tarlası değildir. İçindeki bozayısı, orkidesi ve böceği ile ormandır" dedi.