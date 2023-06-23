Marmaris Yangını Kontrol Altında

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

VALİ TAVLI: MARMARİS YANGINI KONTROL ALTINDA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından başlatılan soruşturmada 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,