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Marmaris ve Fethiye'de 88 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris ve Fethiye'de 88 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde can sallarında bulunan 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37'si yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlere müdahale etti.

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde can sallarındaki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37'si yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 3 can salındaki 38'i çocuk 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koyda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilip, durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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