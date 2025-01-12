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Marmaris ve Fethiye'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris ve Fethiye'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris'te 16, Fethiye açıklarında ise lastik bot ile 25 göçmen tespit edildi. 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Girneyit mevkisinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Botu ile Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, hareketli lastik bottaki 25 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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