Marmaris ve Datça'da 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 2 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Datça açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.