Marmaris ve Datça Açıklarında 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris ve Datça Açıklarında 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında toplamda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilmiş olan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli de gözaltına alındı.

Datça ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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