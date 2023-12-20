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Marmaris ve Datça açıklarında 106 düzensiz göçmen kurtarıldı

20 Aralık 2023 20:20 Güncelleme: 20:22 Abone Ol

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 106 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 45 düzensiz göçmen Marmaris açıklarında, 61 düzensiz göçmen ise Datça açıklarında kurtarıldı.