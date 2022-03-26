Marmaris'ten Ukrayna'ya insani yardım tırı gönderildi - Haberler

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Marmaris'ten Ukrayna'ya insani yardım tırı gönderildi

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris'ten Ukrayna'ya insani yardım tırı gönderildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, savaş nedeniyle zor bir süreçten geçen Ukrayna halkı için hazırlanan insani yardım tırı yola çıktı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinden, savaş nedeniyle zor bir süreçten geçen Ukrayna halkı için hazırlanan insani yardım tırı yola çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği koordinasyonuyla Marmaris'te vatandaşların ve iş insanlarının destekleriyle hazırlanan insani yardım tırı Ukrayna'ya gönderildi.

Armutalan Mahallesi'nde bir toptancı firmasının deposunda yüklenen yardım tırına kuru gıda, giyim ve bebek eşyaları konuldu.

Dernek yetkilileri kampanyaya destek olan Marmarislilere teşekkür etti.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris, Ukrayna, Muğla, Savaş, Güncel, Haberler

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