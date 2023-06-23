Marmaris'teki Yangın ve Cesetle İlgili Şüpheli Gözaltına Alındı

YANGIN VE CESETLE İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak M.A. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan M.A.'nın 'hırsızlık, 'kasten yaralama', 'cinsel istismar' ve 'tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,