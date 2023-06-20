Marmaris'teki Yangın Sonrası Ormanlar Yeniden Yeşeriyor

Marmaris'te geçen yıl çıkan yangın sonrası, bazı bölgelerde deneme amaçlı olarak yanmış ağaçlar kesilmedi ve bir yıldır hiç dokunulmadı. Bu tekniğin özellikle kızılçam fidanlarının yeniden yeşerebilmesi için doğal, ekolojik ve hızlı teknik olduğuna dair sonuçları yerinde tespit edildi.

MUĞLA'nın dünyaca turistik ilçesi Marmaris'te, geçen yıl 4 bin 392 hektara yakın ormanın küle döndüğü alanlar yeniden yeşeriyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin İlemin, "Bazı bölgelerde deneme amaçlı olarak Orman İşletme Müdürlüğü'nce yanmış ağaçlar kesilmedi ve bölgelere bir yıldır hiç dokunulmadı. Bu tekniğin özellikle kızılçam fidanlarının yeniden yeşerebilmesi için doğal, ekolojik ve hızlı teknik olduğuna dair sonuçları yerinde tespit ettik" dedi.

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 günü saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.