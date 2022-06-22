Marmaris'teki orman yangınında yerleşim alanına yakın evler tahliye ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edilmeye başlandı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına havanın kararması nedeniyle karadan çok sayıda arazöz, personel ve iş makineleriyle müdahale sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye yakın illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.

Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı.

Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da bölgede çalışmaları takip ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Tavlı, tüm imkanların seferber edildiğini, takviye ekiplerin yangın bölgesine yönlendirildiğini kaydetti.