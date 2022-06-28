Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yandı - Haberler

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Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yandı

DailyMotion.com - Güncel
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Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kül oldu.

Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kül oldu. Şehirden ve ormanlık alandan çekilen drone görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

DailyMotion.com / Güncel

Marmaris Futbol Güncel Haberler

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