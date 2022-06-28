Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yandı
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Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kül oldu.
Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kül oldu. Şehirden ve ormanlık alandan çekilen drone görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
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