Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8) AİLESİYLE KAVGA EDİNCE ORMANI ATEŞE VERMİŞİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. AİLESİYLE KAVGA EDİNCE ORMANI ATEŞE VERMİŞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" dedi. Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi. Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA, - Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel Süleyman Soylu Marmaris Muğla Güncel Haberler

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