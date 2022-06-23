Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8) - Haberler

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Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8)

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8)

AİLESİYLE KAVGA EDİNCE ORMANI ATEŞE VERMİŞİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi.

AİLESİYLE KAVGA EDİNCE ORMANI ATEŞE VERMİŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" dedi.

Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA, -


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Süleyman Soylu Marmaris Muğla Güncel Haberler

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