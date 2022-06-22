Marmaris'teki orman yangınına TOMA'lar da müdahale ediyor - Haberler

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Marmaris'teki orman yangınına TOMA'lar da müdahale ediyor

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Marmaris'teki orman yangınına TOMA'lar da müdahale ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) bölgeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Emniyet Teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

Yangın bölgesine sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA, söndürme çalışmalarına katılırken, çevre illerdeki 12 TOMA da takviye için yola çıktı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla Güncel Haberler

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