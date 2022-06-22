Son dakika haber! AFAD: "Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! AFAD: "Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! AFAD: 'Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi'

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.

Bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildi

Ayrıca AFAD bölgede devam eden çalışmalarda; 592'si OGM personeli olmak üzere toplam bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildiğini, AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonun bölgeye sevk edildiğini bildirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title