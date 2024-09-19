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Marmaris'teki Orman Yangını Sonrası Alan Yeniden Yeşerdi

Marmaris'teki Orman Yangını Sonrası Alan Yeniden Yeşerdi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 4 bin 392 hektar alan, yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden yeşerdi.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te 2 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 4 bin 392 hektar alan, yapılan çalışmalarla yeniden yeşerdi.

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan, tutuklandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara hemen başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan sahalar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi. İlk fidanlar 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda fidanlar yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Marmaris Turizm Güncel Muğla Yaşam Çevre Doğa

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