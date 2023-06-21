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Marmaris'teki Orman Yangını Söndürüldü

Marmaris'teki Orman Yangını Söndürüldü

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide çıkan orman yangını söndürüldü. Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazözler ile yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale etti. Ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide çıkan orman yangını söndürüldü.

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazözler ile yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale etti.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler

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