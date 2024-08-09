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Marmaris'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve 1 hektarlık alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 2 iş makinesi, 15 arazöz ve 68 personelin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN-Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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