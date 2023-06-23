Marmaris'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla Valiliği, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
Muğla Valiliği, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Valiliğin, açıklamasında, "Marmaris ilçemizde çıkan orman yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.
Muğla Valiliği, Marmaris'e bağlı Sarıana Mahallesi'ndeki askeri lojmanların karşısında bulunan ormanlık alanda bugün saat 15: 40 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Muğla Valiliği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Marmaris ilçemizde çıkan orman yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor."