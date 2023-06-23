Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi. Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, ilçede çıkan yangına ekiplerin anında havadan ve karadan müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışması yapıyor." dedi.

Tavlı, ekiplerin çalışmalarını da yerinde takip ediyor.

Öte yandan, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.

Güvenlik güçleri de cesedin bulunduğu alanda incelemelerini sürdürüyor.