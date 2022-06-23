Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi - Haberler

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Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi.

Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını 10 ton su atma atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmaris Muğla su Güncel Haberler

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