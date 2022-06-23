Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi. Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını 10 ton su atma atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / Güncel Marmaris Muğla su Güncel Haberler

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