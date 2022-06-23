Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi.
Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi
MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını 10 ton su atma atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel