Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)

BAKAN KİRİŞCİ: BÜYÜK ÖLÇÜDE SIKINTI GİDERİLDİ, BUGÜNÜ TAKİP ETMELİYİZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Değirmenyanı Kriz Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Vahit Kirişci, "Rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme var. Çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Sabaha kadar tüm teşkilatlarımız yoğun bir çalışmayı karadan sürdürdü. Konu neticelenmiş diyemeyiz, Meteoroloji'nin öğleden itibaren rüzgar olacağı yönünde bilgilendirmesi var. Bu başarıda bu çalışmanın çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmek isterim. 453 arazözümüz var. Araç sayısı bakımından adım atacak yer yok. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek zorundayız" dedi.

Cavit AKGÜN - Fırat AKAY - Davut CAN / MUĞLA,