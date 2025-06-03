Marmaris'teki Depremde Yaralı Sayısı 34'e Yükseldi

Marmaris'teki Depremde Yaralı Sayısı 34'e Yükseldi
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından başta yüksekten atlama, panik atak ve düşme nedeniyle toplam 34 yaralının olduğunu açıkladı.

VALİ AKBIYIK: YÜKSEKTEN ATLAMA, PANİK ATAK VE DÜŞME NEDENİYLE TOPLAM 34 YARALIMIZ VAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumla ilgili bir televizyon kanalına açıklamada bulundu. Akbıyık, "Marmaris ilçemizde 30 hafif yaralımız mevcut. Bunlar yüksekten atlama, panik atak, düşme nedeniyle meydana gelen yaralanmalar. Muğla merkezde 3 yaralımız var. Fethiye ilçemizde panik atak nedeniyle hastanede müdahale edilen 1 vatandaşımız var. Toplam 34 yaralımız var. Alanda tüm birimlerimiz taramalarına devam ediyor. Yapı konusunda ise sadece bir konutta çatlamalar meydana geldiği şeklinde bir ihbar var, ekiplerimiz inceliyor. Araştırmalarımız ve taramalarımız hassasiyetle devam ediyor" dedi.

Akbıyık, şimdilik herhangi bir idari iznin ise söz konusu olmadığını belirtti.

Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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